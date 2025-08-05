Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему госинспектору труда, который взял взятку в 220 тысяч рублей за покровительство бизнесменов. Взяточнику назначили 7,5 лет лишения свободы условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года, со штрафом в размере пятикратного размера взятки в сумме 1,1 миллиона рублей», — пояснили там. Вместе с этим ему запретили занимать должность на госслужбе в течение пяти лет и лишили чина — референт государственного гражданской службы Российской Федерации второго класса.
По версии следствия, преступление произошло с марта по май 2023 года. Обвиняемый получил от двух предпринимателей 220 тысяч рублей за бездействие при расследовании несчастного случая на производстве и за покровительство. Кроме денег, ему передали бутылку коньяка. Обвиняемый также должен был предупреждать бизнесменов о возможных проверках, чтобы избежать выявления нарушений.
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