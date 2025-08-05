Житель Югорска (ХМАО) Вадим Катунин доехал до Китая на мотоцикле. Он преодолел девять тысяч километров за 20 дней.
«Житель Югорска Вадим Катунин совершил невероятный мотопробег протяженностью 9 тысяч км за 20 дней! Изначально мужчина планировал доехать до столицы Китая, однако въезд на мотоциклах в Пекин запрещен. Поэтому итоговой точкой маршрута стал поселок Зимунай на границе Казахстана и Китая», — сказано в telegram-канале «Наш Югорск».
Мужчина увидел живописные просторы России, казахские степи и потрясающее озеро Киргизии — Иссык-Куль. Маршрут югорчанина проходил через Тобольск, Омск, Павлодар и Зайсан. А домой в Югорск мотоциклист вернулся через Астану.
Видео — telegram-канал "Наш Югорск"
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