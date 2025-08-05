05 августа 2025

Житель ХМАО за 20 дней добрался до Китая на мотоцикле. Видео

Житель Югорска доехал до Китая за 20 дней на мотоцикле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин преодолел тысячи километров на мотоцикле
Югорчанин преодолел тысячи километров на мотоцикле Фото:

Житель Югорска (ХМАО) Вадим Катунин доехал до Китая на мотоцикле. Он преодолел девять тысяч километров за 20 дней.

«Житель Югорска Вадим Катунин совершил невероятный мотопробег протяженностью 9 тысяч км за 20 дней! Изначально мужчина планировал доехать до столицы Китая, однако въезд на мотоциклах в Пекин запрещен. Поэтому итоговой точкой маршрута стал поселок Зимунай на границе Казахстана и Китая», — сказано в telegram-канале «Наш Югорск».

Мужчина увидел живописные просторы России, казахские степи и потрясающее озеро Киргизии — Иссык-Куль. Маршрут югорчанина проходил через Тобольск, Омск, Павлодар и Зайсан. А домой в Югорск мотоциклист вернулся через Астану.

Видео — telegram-канал "Наш Югорск"

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Югорска (ХМАО) Вадим Катунин доехал до Китая на мотоцикле. Он преодолел девять тысяч километров за 20 дней. «Житель Югорска Вадим Катунин совершил невероятный мотопробег протяженностью 9 тысяч км за 20 дней! Изначально мужчина планировал доехать до столицы Китая, однако въезд на мотоциклах в Пекин запрещен. Поэтому итоговой точкой маршрута стал поселок Зимунай на границе Казахстана и Китая», — сказано в telegram-канале «Наш Югорск». Мужчина увидел живописные просторы России, казахские степи и потрясающее озеро Киргизии — Иссык-Куль. Маршрут югорчанина проходил через Тобольск, Омск, Павлодар и Зайсан. А домой в Югорск мотоциклист вернулся через Астану. Видео — telegram-канал "Наш Югорск"
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...