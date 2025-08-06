Пенсионер из Красноярска призывал уничтожить военкоматы и поддерживал террористов «Крокуса»

В Красноярском крае задержали пенсионера за оправдание теракта в «Крокуса»
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Житель Красноярского края задержан по подозрению в оправдании терроризма
Житель Красноярского края задержан по подозрению в оправдании терроризма Фото:

Житель поселка Новоселово Красноярского края задержан по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона.

"В октябре 2022 г. 58-летний житель п.Новоселово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно – уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился", — рассказали в надзорном ведомстве. 

По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина в одном из мессенджеров оставил комментарий с призывами уничтожать военкоматы. Позднее, в марте 2024 года, под публикацией во "ВКонтакте", посвященной трагедии в "Крокус Сити Холле", он разместил сообщение, оправдывающее действия террористов.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

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Житель поселка Новоселово Красноярского края задержан по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона. "В октябре 2022 г. 58-летний житель п.Новоселово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно – уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился", — рассказали в надзорном ведомстве.  По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина в одном из мессенджеров оставил комментарий с призывами уничтожать военкоматы. Позднее, в марте 2024 года, под публикацией во "ВКонтакте", посвященной трагедии в "Крокус Сити Холле", он разместил сообщение, оправдывающее действия террористов. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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