Пенсионер из Красноярска призывал уничтожить военкоматы и поддерживал террористов «Крокуса»

Житель поселка Новоселово Красноярского края задержан по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона.
"В октябре 2022 г. 58-летний житель п.Новоселово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно – уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился", — рассказали в надзорном ведомстве.
По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина в одном из мессенджеров оставил комментарий с призывами уничтожать военкоматы. Позднее, в марте 2024 года, под публикацией во "ВКонтакте", посвященной трагедии в "Крокус Сити Холле", он разместил сообщение, оправдывающее действия террористов.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".
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