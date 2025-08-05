05 августа 2025

Космонавт из ХМАО стал командиром Международной космической станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Рыжиков стал командиром МКС
Сергей Рыжиков стал командиром МКС Фото:

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта Такуя Ониши. Об этом сообщает госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции до своего возвращения в декабре. Космонавт принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши». — сказано в официальном telegram-канале.

Для Сергея Рыжикова это третий космический полет. Теперь в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах, а также информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.

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Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта Такуя Ониши. Об этом сообщает госкорпорации «Роскосмос». «Сегодня Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции до своего возвращения в декабре. Космонавт принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши». — сказано в официальном telegram-канале. Для Сергея Рыжикова это третий космический полет. Теперь в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах, а также информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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