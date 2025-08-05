Космонавт из ХМАО стал командиром Международной космической станции

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта Такуя Ониши. Об этом сообщает госкорпорации «Роскосмос».
«Сегодня Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции до своего возвращения в декабре. Космонавт принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши». — сказано в официальном telegram-канале.
Для Сергея Рыжикова это третий космический полет. Теперь в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах, а также информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.
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