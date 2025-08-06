Для достижения реального прогресса в урегулировании конфликта на Украине коллективному Западу необходимо отказаться от антироссийской истерии и прекратить использовать язык информационной войны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
В авторской статье, опубликованной на сайте движения, политик подчеркнул, что центр управления антироссийской пропагандой находится далеко за пределами Украины. «Зеленский и украинские нацисты с соросятами поют с чужого голоса. Центр управления информационной войной — не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Торонто, Берлине, Брюсселе. Поэтому с Зеленским говорить вообще не о чем — он просто озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды», — заявил Медведчук.
Он отметил, что переговоры на основе навязанных нарративов невозможны, поскольку в них отсутствует элементарное уважение к интересам других сторон. «Может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договорённостям, которые будут выполняться всеми сторонами. И неважно, кто это сделает — Стив Уиткофф или другой представитель США. Это важно и необходимо для мира», — подчеркнул политик.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия Москвы по украинскому вопросу, обозначенные летом 2024 года, остаются в силе. По его словам, Россия готова ждать, если Киев пока не желает вести переговоры. Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в достижении устойчивого и долгосрочного мира без временных компромиссов.
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