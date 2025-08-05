В Перми изменится расписание поезда до популярного российского курорта

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о временном изменении графика движения поезда «Таврия», следующего по маршруту Пермь — Симферополь. С конца сентября до декабря 2025 года поезд будет курсировать под новым номером и по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Компания „Гранд Сервис Экспресс“ информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов „Таврия“ с осени 2025 года. Поезд №142/141 Пермь — Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать измененным расписанием и номером 162/161», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что корректировка расписания связана с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Поезда также переходят на осенне-зимний график движения.
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