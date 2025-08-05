05 августа 2025

В Перми изменится расписание поезда до популярного российского курорта

В Перми с осени изменится расписание поезда до Симферополя
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения будут действовать с конца сентября до декабря
Изменения будут действовать с конца сентября до декабря Фото:

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о временном изменении графика движения поезда «Таврия», следующего по маршруту Пермь — Симферополь. С конца сентября до декабря 2025 года поезд будет курсировать под новым номером и по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Компания „Гранд Сервис Экспресс“ информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов „Таврия“ с осени 2025 года. Поезд №142/141 Пермь — Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать измененным расписанием и номером 162/161», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что корректировка расписания связана с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Поезда также переходят на осенне-зимний график движения.

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Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о временном изменении графика движения поезда «Таврия», следующего по маршруту Пермь — Симферополь. С конца сентября до декабря 2025 года поезд будет курсировать под новым номером и по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Компания „Гранд Сервис Экспресс“ информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов „Таврия“ с осени 2025 года. Поезд №142/141 Пермь — Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать измененным расписанием и номером 162/161», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что корректировка расписания связана с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Поезда также переходят на осенне-зимний график движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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