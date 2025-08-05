Количество фальшивых купюр выросло в Свердловской области

В банках Свердловской области за первое полугодие 2025 года выявили 59 фальшивых банкнот и монет, что на четверть больше прошлогоднего показателя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
«Чаще всего фальшивые деньги попадают в оборот через торгово-сервисные предприятия. Как правило, это купюры низкого качества, напечатанные на струйном принтере с низким разрешением. Иногда встречаются банкноты, которые как будто состарили и потерли, чтобы не было заметно, что они поддельные», — пояснил начальник управления налично-денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.
Отмечается, что 85% всех выявленных подделок приходятся на банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Существенно реже злоумышленники подделывают купюры номиналом 2000 рублей — за полгода обнаружили только одну такую фальшивку. Монеты и банкноты меньших номиналов также практически не подвергаются подделке.
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