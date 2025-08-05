«Хожу только с одним ведром»: традиции пермяков, чтобы найти много грибов в лесу

Многие жители Пермского края хотя бы один раз за лето, но выбираются в лес, чтобы собрать грибов. Любители тихой охоты признаются, что у многих из них есть традиции, которые помогают найти большее количество грибов. Корреспондент URA.RU поговорил с жителями Прикамья и узнал, что нужно сделать, чтобы обязательно найти в лесу грибы.
«Всегда здороваюсь с лесом, сообщаю ему, что приехал за грибами», — признался заядлый грибник Сергей Ощепков. «Я всегда езжу за грибами только с одним и тем же ножом, с одним и тем же ведром и в одних и тех же кроссовках. Если хотя бы одного атрибута при мне нет, то грибов не будет. Однажды у меня сломалась ручка у заговоренного ведра и пришлось ходить с другим, тогда я приносила из леса грибов буквально на дне. После того как удачное ведро отремонтировала, стала снова собирать грибы в огромных количествах», — рассказала любительница тихой охоты Алена Иванова.
Жительница Пермского края Галина Пастухова призналась, что всякий раз перед сбором грибов пытается задобрить лешего. «Нахожу пенек и кладу на него кусочек хлеба. Верю, что это помогает не заблудиться и найти больше грибов», — рассказала Галина. Марина Григорьева также сообщила в соцсетях, что всякий раз здоровается с «лесовичком» и приносит ему угощение в виде ягод. «Разговариваю с каждым найденным грибочком, и благодарю лес за находку. А ещё как только зашла в лес, себе говорю, что не закурю пока не найду первый гриб. Бывает часто, что уже в корзине лежат штук пять, и я вдруг вспоминаю, что обещала закурить», — улыбаясь призналась Наталья Кочурова в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
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