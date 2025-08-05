05 августа 2025

В ХМАО возник острый дефицит врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО не хватает врачей
В ХМАО не хватает врачей Фото:

В Югре возникла острая нехватка врачей — на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. При этом нормальные значения для рынка труда начинаются от четырех резюме на вакансию, рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

«Среди регионов Урала в этом году нет ни одного, где есть достаточно специалистов с квалификацией врача, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Жесткий дефицит наблюдается в ХМАО», — сказано в сообщении.

В данный момент в ХМАО открыта 791 вакансия врача. А предлагаемая зарплата в среднем составляет 120 тысяч рублей.

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В Югре возникла острая нехватка врачей — на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. При этом нормальные значения для рынка труда начинаются от четырех резюме на вакансию, рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter. «Среди регионов Урала в этом году нет ни одного, где есть достаточно специалистов с квалификацией врача, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Жесткий дефицит наблюдается в ХМАО», — сказано в сообщении. В данный момент в ХМАО открыта 791 вакансия врача. А предлагаемая зарплата в среднем составляет 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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