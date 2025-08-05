В ХМАО возник острый дефицит врачей

В ХМАО не хватает врачей
В Югре возникла острая нехватка врачей — на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. При этом нормальные значения для рынка труда начинаются от четырех резюме на вакансию, рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.
«Среди регионов Урала в этом году нет ни одного, где есть достаточно специалистов с квалификацией врача, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Жесткий дефицит наблюдается в ХМАО», — сказано в сообщении.
В данный момент в ХМАО открыта 791 вакансия врача. А предлагаемая зарплата в среднем составляет 120 тысяч рублей.
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