Депортированные из РФ украинцы устроили голодовку на границе Грузии

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Украинцы требуют, чтобы украинская сторона помогла им вернуться домой
Украинцы требуют, чтобы украинская сторона помогла им вернуться домой Фото:

Граждане Украины, депортированные из России, объявили голодовку на грузинской границе после того, как им было отказано во въезде на территорию страны местными властями. Сейчас они находятся на таможенно-пропускном пункте «Казбеги». Об этом рассказал грузинский телеканал «Имеди».

Украинцы настаивают на том, чтобы украинские власти обратили на них внимание и предоставили возможность вернуться на территорию своей страны. По информации, предоставленной МВД Грузии телеканалу, украинские граждане не выражают никаких претензий к грузинской стороне. По разным подсчетам, на границе между Россией и Грузией остаются застрявшими от 80 до 90 граждан Украины. Изначально поступала информация о пятерых участниках голодовки, однако впоследствии сообщалось об увеличении их числа до 15 человек.

По словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, большая часть из этих украинцев ранее была признана виновной в совершении тяжких преступлений, включая убийства, изнасилования и правонарушения, связанные с наркотиками. Как отметил Пааташвили, эти лица не располагают необходимыми документами, а их допуск на территорию Грузии представляет «большой риск». Слова полицейского приводит газета «Взгляд».

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года Молдавия закрыла транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. До этого они возвращались на родину через Кишинев. Сперва украинцы прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем на автобусе пересекали молдавско-украинскую границу.

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Граждане Украины, депортированные из России, объявили голодовку на грузинской границе после того, как им было отказано во въезде на территорию страны местными властями. Сейчас они находятся на таможенно-пропускном пункте «Казбеги». Об этом рассказал грузинский телеканал «Имеди». Украинцы настаивают на том, чтобы украинские власти обратили на них внимание и предоставили возможность вернуться на территорию своей страны. По информации, предоставленной МВД Грузии телеканалу, украинские граждане не выражают никаких претензий к грузинской стороне. По разным подсчетам, на границе между Россией и Грузией остаются застрявшими от 80 до 90 граждан Украины. Изначально поступала информация о пятерых участниках голодовки, однако впоследствии сообщалось об увеличении их числа до 15 человек. По словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, большая часть из этих украинцев ранее была признана виновной в совершении тяжких преступлений, включая убийства, изнасилования и правонарушения, связанные с наркотиками. Как отметил Пааташвили, эти лица не располагают необходимыми документами, а их допуск на территорию Грузии представляет «большой риск». Слова полицейского приводит газета «Взгляд». Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года Молдавия закрыла транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. До этого они возвращались на родину через Кишинев. Сперва украинцы прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем на автобусе пересекали молдавско-украинскую границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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