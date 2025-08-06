Депортированные из РФ украинцы устроили голодовку на границе Грузии

Граждане Украины, депортированные из России, объявили голодовку на грузинской границе после того, как им было отказано во въезде на территорию страны местными властями. Сейчас они находятся на таможенно-пропускном пункте «Казбеги». Об этом рассказал грузинский телеканал «Имеди».
Украинцы настаивают на том, чтобы украинские власти обратили на них внимание и предоставили возможность вернуться на территорию своей страны. По информации, предоставленной МВД Грузии телеканалу, украинские граждане не выражают никаких претензий к грузинской стороне. По разным подсчетам, на границе между Россией и Грузией остаются застрявшими от 80 до 90 граждан Украины. Изначально поступала информация о пятерых участниках голодовки, однако впоследствии сообщалось об увеличении их числа до 15 человек.
По словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, большая часть из этих украинцев ранее была признана виновной в совершении тяжких преступлений, включая убийства, изнасилования и правонарушения, связанные с наркотиками. Как отметил Пааташвили, эти лица не располагают необходимыми документами, а их допуск на территорию Грузии представляет «большой риск». Слова полицейского приводит газета «Взгляд».
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года Молдавия закрыла транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. До этого они возвращались на родину через Кишинев. Сперва украинцы прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем на автобусе пересекали молдавско-украинскую границу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.