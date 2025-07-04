04 июля 2025

Молдавия закрыла транзит для депортированных из РФ украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте
Граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте Фото:

Власти Молдавии с 1 июля прекратили транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитные организации.

По информации источников издания, ранее депортированные украинцы использовали маршрут через Кишинев для возвращения в Украину — они прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем пересекали границу на автобусе. «Теперь, когда Молдавия закрыла транзит, граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте», — рассказали правозащитники. По их словам, альтернативные маршруты требуют больше времени, а также наличия дополнительных документов.

Правозащитники уточнили, что у большинства депортированных отсутствуют заграничные паспорта. На руках у них есть только справка об освобождении из российской колонии и временный документ — так называемый белый паспорт. Это существенно осложняет легальное пересечение границ других государств региона, говорится в сообщении.

Украине грозит серьезный социальный кризис, вызванный массовым отъездом школьников и студентов за рубеж для получения образования. Как сообщает аналитический портал NGL.media со ссылкой на собственные расчеты, в настоящее время за пределами страны обучаются порядка 720 тысяч украинских школьников. По мнению экспертов издания, если существующая тенденция сохранится, государство может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных кадров как в системе образования, так и на рынке труда в целом. Аналитики также подчеркивают, что вслед за молодежью Украину могут покинуть и педагоги, что приведет к дальнейшему усугублению дефицита специалистов практически во всех отраслях экономики, пишет RT.

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Власти Молдавии с 1 июля прекратили транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитные организации. По информации источников издания, ранее депортированные украинцы использовали маршрут через Кишинев для возвращения в Украину — они прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем пересекали границу на автобусе. «Теперь, когда Молдавия закрыла транзит, граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте», — рассказали правозащитники. По их словам, альтернативные маршруты требуют больше времени, а также наличия дополнительных документов. Правозащитники уточнили, что у большинства депортированных отсутствуют заграничные паспорта. На руках у них есть только справка об освобождении из российской колонии и временный документ — так называемый белый паспорт. Это существенно осложняет легальное пересечение границ других государств региона, говорится в сообщении. Украине грозит серьезный социальный кризис, вызванный массовым отъездом школьников и студентов за рубеж для получения образования. Как сообщает аналитический портал NGL.media со ссылкой на собственные расчеты, в настоящее время за пределами страны обучаются порядка 720 тысяч украинских школьников. По мнению экспертов издания, если существующая тенденция сохранится, государство может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных кадров как в системе образования, так и на рынке труда в целом. Аналитики также подчеркивают, что вслед за молодежью Украину могут покинуть и педагоги, что приведет к дальнейшему усугублению дефицита специалистов практически во всех отраслях экономики, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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