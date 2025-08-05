Где в ХМАО найти «царскую» ягоду: сборщики морошки рассказали о секретных плантациях

В ХМАО завершается сезон сбора «царской» ягоды, но найти морошку еще можно

06 августа 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Найти морошку в ХМАО сложно, но можно Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Югре завершается сезон сбора морошки, которую в народе называют «царской ягодой». Однако шанс найти деликатес еще остается. Сборщики и приемщики дикоросов рассказали URA.RU, где она водится. «В основном собираем в Сургутском районе, растет на болотах. Нередко двигаемся с севера района в сторону Ямала — там урожай получше бывает. Но ни один сборщик вам не даст точных координат. Как говорится, морошка — это вам не клюква. Ценная и дорогая ягода», — рассказывает сборщик Илья из Сургута. Он уточняет, что от города нужно уехать хотя бы на сто километров. Некоторые жители Нижневартовска отправляются за морошкой в сторону Томской области — по стрежевской дороге. Приемщики дикоросов отмечают, что ягода встречается и в районе деревни Лямина, но туда привозят ее редко: слишком трудно найти и собрать. К тому же сезон почти завершился. «В понедельник были на болоте. Морошка уже „пьяная“ (перезрелая). Все, конец сезона», — сообщил один из сборщиков. «Морошка уже отошла», — констатировала другая югорчанка. Тем не менее, собеседники поделились локациями, где еще можно попробовать найти редкую ягоду, цена которой в ХМАО начинается от 800 рублей за килограмм. Среди таких мест — природный парк «Кондинские озера», районы Лянтора и Мегиона. Есть шанс набрать ягоды и возле природного парка «Нумто» в Белоярском районе, а также у трассы Ханты-Мансийск — Согом. Один из главных советов от опытных сборщиков: не искать морошку в «клюквенных» болотах. «Морошка растет обычно на болотах, где есть лес, некоторые называют их волосистые болота. А там, где клюква — болота как бы лысые. Иногда это даже можно разглядеть на спутниковых картах», — поясняет любитель царской ягоды Петр Жуков из Нижневартовска. Знатоки также рекомендуют обращать внимание на заболоченные сосновые леса с невысокими деревьями. В таких местах могут быть небольшие морошковые поляны. Кстати, полезны не только ягоды — листья и чашелистики тоже собирают: после сушки их используют для лечения цистита, кашля, диареи и отеков. Ранее URA.RU сообщало, что продавцы из ХМАО начали предлагать скидки на морошку, которую еще называют «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, при покупке нескольких литров клиентам готовы снизить стоимость в среднем на 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югре завершается сезон сбора морошки, которую в народе называют «царской ягодой». Однако шанс найти деликатес еще остается. Сборщики и приемщики дикоросов рассказали URA.RU, где она водится. «В основном собираем в Сургутском районе, растет на болотах. Нередко двигаемся с севера района в сторону Ямала — там урожай получше бывает. Но ни один сборщик вам не даст точных координат. Как говорится, морошка — это вам не клюква. Ценная и дорогая ягода», — рассказывает сборщик Илья из Сургута. Он уточняет, что от города нужно уехать хотя бы на сто километров. Некоторые жители Нижневартовска отправляются за морошкой в сторону Томской области — по стрежевской дороге. Приемщики дикоросов отмечают, что ягода встречается и в районе деревни Лямина, но туда привозят ее редко: слишком трудно найти и собрать. К тому же сезон почти завершился. «В понедельник были на болоте. Морошка уже „пьяная“ (перезрелая). Все, конец сезона», — сообщил один из сборщиков. «Морошка уже отошла», — констатировала другая югорчанка. Тем не менее, собеседники поделились локациями, где еще можно попробовать найти редкую ягоду, цена которой в ХМАО начинается от 800 рублей за килограмм. Среди таких мест — природный парк «Кондинские озера», районы Лянтора и Мегиона. Есть шанс набрать ягоды и возле природного парка «Нумто» в Белоярском районе, а также у трассы Ханты-Мансийск — Согом. Один из главных советов от опытных сборщиков: не искать морошку в «клюквенных» болотах. «Морошка растет обычно на болотах, где есть лес, некоторые называют их волосистые болота. А там, где клюква — болота как бы лысые. Иногда это даже можно разглядеть на спутниковых картах», — поясняет любитель царской ягоды Петр Жуков из Нижневартовска. Знатоки также рекомендуют обращать внимание на заболоченные сосновые леса с невысокими деревьями. В таких местах могут быть небольшие морошковые поляны. Кстати, полезны не только ягоды — листья и чашелистики тоже собирают: после сушки их используют для лечения цистита, кашля, диареи и отеков. Ранее URA.RU сообщало, что продавцы из ХМАО начали предлагать скидки на морошку, которую еще называют «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, при покупке нескольких литров клиентам готовы снизить стоимость в среднем на 300 рублей.