Появились кадры со стройки отеля на месте военного вуза в Перми. Видео

В Перми продолжается строительство отеля на месте военного вуза
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Гостиница на улице Окулова откроется в 2026 году
Гостиница на улице Окулова откроется в 2026 году Фото:

В Перми продолжается строительство четырехзвездочного отеля на улице Окулова, 4. Сейчас рабочие возводят четвертый этаж здания.

«На площадке завершается устройство монолитного каркаса третьего этажа, ведутся работы по возведению четвертого этажа. Параллельно производится кладка наружных стен. К концу года планируется закончить монолитные работы по формированию каркаса здания стен», — сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».

Ранее URA.RU рассказывало, что отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице появятся фитнес-центр, SPA, ресторан на 146 посадочных мест и конференц-залы. Открытие запланировано на 2026 год.

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В Перми продолжается строительство четырехзвездочного отеля на улице Окулова, 4. Сейчас рабочие возводят четвертый этаж здания. «На площадке завершается устройство монолитного каркаса третьего этажа, ведутся работы по возведению четвертого этажа. Параллельно производится кладка наружных стен. К концу года планируется закончить монолитные работы по формированию каркаса здания стен», — сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ». Ранее URA.RU рассказывало, что отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице появятся фитнес-центр, SPA, ресторан на 146 посадочных мест и конференц-залы. Открытие запланировано на 2026 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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