В Японии отмечают годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Ровно 80 лет назад 6 августа 1945 года произошла одна из наиболее тяжелых катастроф в истории человечества. Американский стратегический бомбардировщик B-29 сбросил на город ядерное устройство под названием «Малыш». В результате взрыва мгновенно погибли порядка 70 тысяч жителей, а еще десятки тысяч скончались впоследствии от воздействия радиации.
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбы минутой молчания. Как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
Во время церемонии несколько сотен участников возложили цветы к кенотафу, установленному в память о жертвах. В этом году в памятных событиях участвовали примерно 55 000 человек, среди которых были делегаты из 120 государств и территорий, в том числе из России и Беларуси.
Среди присутствующих были были также делегации Тайваня и Палестины. На церемонии также присутствовали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр города Кадзуми Мацуи.
Основная церемония проходила в Мемориальном парке мира. Люди молились перед кенотафом жертвам, несли цветы к мемориалу, звонили в колокол во время минуты молчания. Ее отсчет по традиции объявили в 08:15 по местному времени, именно в этот момент 80 лет назад прогремел взрыв.
Однако ни мэр города, ни премьер Японии в своем выступлении снова не уточнили, кто именно сбросил атомную бомбу. Нет упоминания об этом и в послании генсека ООН Антониу Гутерреша.
В городе также прошла акция против ядерного оружия, на демонстрацию собрались сотни человек, сообщило Associated Press (AP). Там же сообщили, что многие выжившие в бомбардировке выразили недовольство растущей поддержкой мировым сообществом ядерного оружия в качестве средства сдерживания.
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