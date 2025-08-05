Путин наградил медалью директора дочки Лукойла в ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Директор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Яскин удостоился ордена «Дружбы». Соответствующий документ расположен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „Дружбы“ Яскина Сергея Александровича — генерального директора „Лукойл-Западная Сибирь, ХМАО-Югра“, — сказано в указе. Также орденом „Дружбы“ наградили начальника отдела компании Ирину Кочкурову.
За большой вклад в развитие нефтегазодобывающей промышленности и трудовые успехи награжден и коллектив компании. Он удостоился ордена «Почета».
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