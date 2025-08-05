05 августа 2025

Путин наградил медалью директора дочки Лукойла в ХМАО

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Сергей Яскин удостоился ордена «Дружбы»
Сергей Яскин удостоился ордена «Дружбы» Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Директор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Яскин удостоился ордена «Дружбы». Соответствующий документ расположен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „Дружбы“ Яскина Сергея Александровича — генерального директора „Лукойл-Западная Сибирь, ХМАО-Югра“, — сказано в указе. Также орденом „Дружбы“ наградили начальника отдела компании Ирину Кочкурову.

За большой вклад в развитие нефтегазодобывающей промышленности и трудовые успехи награжден и коллектив компании. Он удостоился ордена «Почета».

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Директор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Яскин удостоился ордена «Дружбы». Соответствующий документ расположен на сайте официального опубликования правовых актов. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „Дружбы“ Яскина Сергея Александровича — генерального директора „Лукойл-Западная Сибирь, ХМАО-Югра“, — сказано в указе. Также орденом „Дружбы“ наградили начальника отдела компании Ирину Кочкурову. За большой вклад в развитие нефтегазодобывающей промышленности и трудовые успехи награжден и коллектив компании. Он удостоился ордена «Почета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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