Смертельно опасно: ветеринар объяснил, о чем говорит рвота у кошки

Многие хозяева игнорируют рвоту у кошек, списывая на простое расстройство. Но за этим симптомом скрываются паразиты, онкология и даже кишечная непроходимость. Как распознать тревожные симптомы и спасти питомца URA.RU рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Опасность рвоты у кошек
Рвота всегда плохо, если симптом продолжается, ситуация может стать опасной, говорит ветеринар Михаил Шеляков. Проблема в том, что при рвоте нарушается нормальная работа пищеварения: желчь, которая должна идти в кишечник, забрасывается обратно в желудок.
«Желудок кошки может переварить почти все, но не сам себя. Его защищает особый слой слизи, вырабатываемый бокаловидными клетками, чтобы кислота и ферменты не повредили стенки», — сообщил собеседник.
При рвоте желчь из двенадцатиперстной кишки возвращается в желудок и растворяет эту защиту. «Желчь эмульгирует жиры, разрушая слизь. Если рвота повторяется, развивается воспаление, гастрит, а в тяжелых случаях — язвы и перфорация», — указал он.
Почему у кошки рвота: все причины
«Рвота у кошки — это всегда плохо, и за ней могут скрываться десятки разных причин. Разобраться без помощи специалиста почти невозможно. Мы называем рвоту полиэтиологичным симптомом. Это значит, что она может возникать из-за множества факторов. И причина не всегда на поверхности — врач исключит их одну за другой», — сообщил Шеляков.
Неправильное питание
По словам эксперта, одна из самых частых причин — ошибки в рационе. К примеру, когда животному резко сменили корм. Или, когда еда в принципе не подходит конкретной кошке — даже если она дорогая и популярная.
«Мы всегда говорим: не бывает хороших или плохих кормов. Бывают подходящие и неподходящие. Причем некоторым животным лучше подходит вовсе не премиум, а самый обычный корм эконом-класса», — сообщил эксперт.
Также возможна рвота от переедания или, наоборот, на фоне длительного голодания. Некоторые кошки настолько возбуждаются, что едят впрок — особенно если в доме несколько животных. В итоге организм просто «возвращает» лишнее.
Шерсть и инородные предметы
У длинношерстных кошек рвота может быть связана с шерстью, которую они заглатывают во время вылизывания. Иногда это заканчивается образованием плотных комков — так называемых трихобезоаров, которые могут закупорить кишечник. В этом случае без хирургического вмешательства не обойтись.
«Если рвота с шерстью случается редко, можно обойтись профилактикой — специальными пастами для вывода шерсти, — поясняет врач. — Но, если такие эпизоды регулярные, это уже повод бить тревогу».
Аналогичный механизм срабатывает и при попадании в желудок инородных предметов — например, игрушек, ниток или костей. В таких случаях рвота может быть обильной, многократной — до восьми раз в день, с потерей аппетита и вялостью. Это уже экстренная ситуация.
Болезни: от паразитов до онкологии
Рвота может сопровождать десятки заболеваний: отравления, гастрит, панкреатит, инфекции, гельминтоз, даже онкологию.
«Бывает, что кошку рвет, а в рвотных массах — паразиты, — рассказывает специалист. — Это значит, что организм уже настолько перегружен, что буквально избавляется от червей таким способом.
Стресс и неврология
Даже стресс может вызвать рвоту. Особенно у животных с холеричным темпераментом. Ветеринар уточняет: перевозбуждение способно запускать рефлекс на фоне сбоя в работе вегетативной нервной системы.
Также рвота бывает при черепно-мозговых травмах — например, если кошка осталась дома одна, упала и получила сотрясение. Это редкость, но такие случаи в практике бывают.
Когда рвота у кота — допустимая норма
Даже здоровая кошка может время от времени испытывать рвотные позывы — в некоторых случаях это не связано с патологией. Со слов ветеринара, однократная рвота — например, после вылизывания или поедания травы — это физиологический процесс. Особенно это касается длинношерстных пород.
«Если кошка редко, раз в несколько месяцев, срыгивает комки шерсти — это не болезнь, — поясняет специалист. — Но, если такие эпизоды происходят чаще, это уже может говорить о проблемах с ЖКТ или уходе».
Также не всегда является патологией рвота непереваренной пищей, если животное переело. В этом случае стоит обратить внимание на рацион и режим питания.
«Иногда кошки жадно едят, особенно если долго голодали, и потом их тошнит. Это сигнал, что надо кормить дробно, маленькими порциями», — говорит врач.
Даже если рвота кажется «безобидной», специалист советует не игнорировать такие эпизоды — они могут быть предвестниками проблем. Лучше заранее заняться профилактикой: использовать пасты для выведения шерсти, регулярно вычесывать питомца и соблюдать режим кормления.
Когда бежать к ветеринару срочно
Разовая рвота у кошки — не всегда повод для паники. Но если приступы повторяются, идти к врачу нужно безотлагательно.
«При 6–8 эпизодах рвоты в день, сопровождающихся слабостью, вялостью, зловонным запахом или примесями крови и желчи, речь, скорее всего, идет о кишечной непроходимости, — объясняет ветеринар. — В таких случаях требуется срочная операция».
Опасен не только частый повтор, но и состав рвотных масс. Пена, кровь, паразиты, зеленые включения, желтая жидкость или неприятный запах — явные признаки болезни.
На что обратить внимание:
- рвота более 2–3 раз в день (особенно 6–8)
- обильные рвотные массы, как лужи
- вялость, отказ от еды, быстрая потеря сил
- в рвоте кровь, пена, желчь, слизь, паразиты или запах гниения
- апатия, прятанье, нарушение стула
- вздутие живота, болезненность, обезвоживание
«Даже если после рвоты кошка выглядит нормально, но симптомы повторяются, это признак серьезной проблемы», — предупреждает специалист.
Что делать, если кошку рвет
Ветеринар советует внимательно оценить ситуацию сразу после эпизода рвоты у животного. В первую очередь важно обратить внимание на содержимое рвотных масс — пена, шерсть, желчь, кровь или остатки пищи могут рассказать о причинах симптома.
«Владельцу нужно зафиксировать, сколько раз кошку рвет и как меняется ее общее состояние, — объясняет специалист. — Если рвота случилась один раз, и животное ведет себя нормально, не нужно сразу кормить — лучше предложить воду и подождать. Самолечение недопустимо, особенно при тревожных признаках».
Важно помнить, что при повторяющихся эпизодах, ухудшении самочувствия, появлении слабости, вялости или отказе от пищи и воды следует как можно скорее обратиться к ветеринару.
Что делает ветеринар при рвоте у кошки
Чтобы понять, почему кошку рвет, врач сначала подробно расспрашивает хозяина и назначает обследования.
«В первую очередь делают УЗИ и рентген, — объясняет ветеринар. — Это помогает исключить непроходимость кишечника, инородные предметы или опухоли. Анализы крови покажут, как работают внутренние органы и есть ли инфекции или интоксикация. Иногда нужна гастроскопия — осмотр желудка изнутри».
По результатам врач назначает лечение или решает, нужна ли операция.
Профилактика рвоты: как работают пасты и специальные корма
Существуют специальные пасты и корма для выведения шерсти — они действительно помогают снизить риск рвоты, особенно у длинношерстных кошек.
«Пасты наносят на лапу, кошка слизывает их сама. Главное — строго соблюдать инструкцию и не превышать дозировку и частоту применения», — говорит эксперт.
Специальные корма улучшают пищеварение и уменьшают образование шерстяных комков в желудке. Но это все — лишь профилактика, за такими симптомами могут стоять серьезные болезни. Так что без консультации врача не обойтись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.