В Пермском краевом суде рассмотрят дело сына британского лорда

Пермский краевой суд рассмотрит жалобу защиты гражданина Великобритании Чарльза Алексея Батлера на смену подсудности по делу о хищении имущества пермского речного порта на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Properm.ru со ссылкой на материалы суда.
Ранее Дзержинский районный суд Перми отказался рассматривать второе уголовное дело в отношении Батлера, сославшись на то, что преступление было совершено на территории другого района. В результате материалы были переданы в Ленинский районный суд. «Суд пришел к выводу, что рассмотрение дела должно проходить по месту совершения инкриминируемого деяния», — сообщает Properm.
Защита Батлера, который в настоящее время находится в розыске, не согласилась с таким решением и подала апелляцию в краевой суд. По мнению адвокатов, передача дела в другой суд нарушает процессуальные права обвиняемого. Вопрос о законности смены подсудности будет решен на ближайшем заседании.
Чарльз Алексей Батлер, сын английского лорда, обвиняется в хищении имущества пермского порта в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб от действий предполагаемых участников преступной группы превышает миллиард рублей. Батлер объявлен в международный розыск, его местонахождение не установлено.
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