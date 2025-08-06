Конфискованные внедорожники и снегоходы: во что обходится жителям ЯНАО запрещенная рыбалка. Видео

Суд ЯНАО конфисковал у браконьеров внедорожник, снегоходы и лодку в 2025 году

06 августа 2025 в 20:30 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО конфисковывает имущество у браконьеров Фото: Александр Елизаров © URA.RU Суд ЯНАО в 2025 году конфисковал у ямальцев, занимающихся незаконной рыбалкой, несколько снегоходов, катер и внедорожник. Несмотря на решения судов первых инстанций, прокуроры настаивают на изъятии имущества, послуживших орудиями преступлений и часто добиваются победы, о чем свидетельствуют дела на сайте суда. Как наказывают браконьеров — в материале URA.RU. Обменял осетра на внедорожник Внедорожник конфисковали у жителя ЯНАО за поимку осетра (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Приговор суда, вступивший в законную силу только в мае стал большой неожиданностью для жителя Шурышкарского района Тихона С. Суд ЯНАО постановил к предыдущему наказанию изъять у него Toyotf Land Cruiser, который посчитал орудием преступления. Тихон обвинялся в добыче одного хвоста краснокнижной рыбы — осетра сибирского. Уличенный в преступном деянии мужчина полностью раскаялся, и райсуд прекратил его преследование по нереабилитирующим основаниям, ограничившись штрафом в 10 тыс. рублей, но вот прокуратура с этим не согласилась, ведь самостоятельно до места рыбалки ямалец добраться бы не смог. Он выехал на автомобиле, который послужил орудием преступления. Окружной суд постановил изъять его в пользу государства. Стерлядь и осетр обошлись салехардцу в пять миллионов рублей Жителя Салехарда постигло суровое наказание за краснокнижную рыбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А вот Алексей С. из окружной столицы понес суровое наказание. Еще 22 ноября 2023 года на реке Обь в районе Салехарда он наловил большое количество краснокнижной рыбы. Осетр, налим, муксун, нельма, стерлядь и чир, далеко не весь перечень добычи браконьера. Но о незаконной рыбалке стало известно правоохранителям. Судебные прения шли тяжко, в 2024 году дело даже вернули на доследование, так как Алексей настаивал, что рыбу ему подбросили. Но в мае приговор вынес суд Салехарда, а в конце июля его оставил в силе и окружной суд. Теперь житель ямальской столицы должен отработать 400 часов и внести штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали возмещение вреда в размере более трех миллионов рублей и конфисковали снегоход отечественного производства. Велика ли цена, считайте сами. Житель Тазовского лишился снегохода из-за рыбы В 2023 году Сергей Я. поехал на снегоходе «Буран» с прикрепленными деревянными санями вывезти рыбу, которую наловил накануне. Но на обратном пути попался сотрудникам полиции. Улов, среди которого находились запрещенные к вылову особи конфисковали. Сам он раскаялся, но вездеход с санями конфисковали. Северянин пытался добиться из возврата, настаивал, что снегоход является единственным транспортным средством, которое имеется у семьи и используется для доставки продуктов питания и воды, необходимых для жизни, обеспечения возможности получения медицинской помощи, в том числе ребенком-инвалидом, суд навстречу не пошел. В феврале снегоход конфисковали, и приговор вступил в законную силу. Сам Сергей от уголовной ответственности освобожден. Еще один снегоход отечественного производства конфисковали у рыбака за похожее преступление. Средство передвижения также признано орудием преступления. За летнюю рыбалку конфискуют катера Маломерное судно зеленого цвета конфисковали у шурышкарца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Предприниматель из Шурышкарского района Виктор Б. выехал на рыбалку на лодке. Велик ли был его улов, в апелляционном решении не обозначено, важно, что он в досудебном порядке возместил весь ущерб и уголовное преследование прекратили с назначением штрафа в 10 тыс. рублей. Но вот лодка конфискована не была. Катер у него конфисковали только в январе по решению суда ЯНАО. Суд постановил изъять у Виктора «в собственность государства маломерную лодку зеленого цвета». Апелляционное представление подала прокуратура, несогласная с решением суда первой инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд ЯНАО в 2025 году конфисковал у ямальцев, занимающихся незаконной рыбалкой, несколько снегоходов, катер и внедорожник. Несмотря на решения судов первых инстанций, прокуроры настаивают на изъятии имущества, послуживших орудиями преступлений и часто добиваются победы, о чем свидетельствуют дела на сайте суда. Как наказывают браконьеров — в материале URA.RU. Обменял осетра на внедорожник Приговор суда, вступивший в законную силу только в мае стал большой неожиданностью для жителя Шурышкарского района Тихона С. Суд ЯНАО постановил к предыдущему наказанию изъять у него Toyotf Land Cruiser, который посчитал орудием преступления. Тихон обвинялся в добыче одного хвоста краснокнижной рыбы — осетра сибирского. Уличенный в преступном деянии мужчина полностью раскаялся, и райсуд прекратил его преследование по нереабилитирующим основаниям, ограничившись штрафом в 10 тыс. рублей, но вот прокуратура с этим не согласилась, ведь самостоятельно до места рыбалки ямалец добраться бы не смог. Он выехал на автомобиле, который послужил орудием преступления. Окружной суд постановил изъять его в пользу государства. Стерлядь и осетр обошлись салехардцу в пять миллионов рублей А вот Алексей С. из окружной столицы понес суровое наказание. Еще 22 ноября 2023 года на реке Обь в районе Салехарда он наловил большое количество краснокнижной рыбы. Осетр, налим, муксун, нельма, стерлядь и чир, далеко не весь перечень добычи браконьера. Но о незаконной рыбалке стало известно правоохранителям. Судебные прения шли тяжко, в 2024 году дело даже вернули на доследование, так как Алексей настаивал, что рыбу ему подбросили. Но в мае приговор вынес суд Салехарда, а в конце июля его оставил в силе и окружной суд. Теперь житель ямальской столицы должен отработать 400 часов и внести штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали возмещение вреда в размере более трех миллионов рублей и конфисковали снегоход отечественного производства. Велика ли цена, считайте сами. Житель Тазовского лишился снегохода из-за рыбы В 2023 году Сергей Я. поехал на снегоходе «Буран» с прикрепленными деревянными санями вывезти рыбу, которую наловил накануне. Но на обратном пути попался сотрудникам полиции. Улов, среди которого находились запрещенные к вылову особи конфисковали. Сам он раскаялся, но вездеход с санями конфисковали. Северянин пытался добиться из возврата, настаивал, что снегоход является единственным транспортным средством, которое имеется у семьи и используется для доставки продуктов питания и воды, необходимых для жизни, обеспечения возможности получения медицинской помощи, в том числе ребенком-инвалидом, суд навстречу не пошел. В феврале снегоход конфисковали, и приговор вступил в законную силу. Сам Сергей от уголовной ответственности освобожден. Еще один снегоход отечественного производства конфисковали у рыбака за похожее преступление. Средство передвижения также признано орудием преступления. За летнюю рыбалку конфискуют катера Предприниматель из Шурышкарского района Виктор Б. выехал на рыбалку на лодке. Велик ли был его улов, в апелляционном решении не обозначено, важно, что он в досудебном порядке возместил весь ущерб и уголовное преследование прекратили с назначением штрафа в 10 тыс. рублей. Но вот лодка конфискована не была. Катер у него конфисковали только в январе по решению суда ЯНАО. Суд постановил изъять у Виктора «в собственность государства маломерную лодку зеленого цвета». Апелляционное представление подала прокуратура, несогласная с решением суда первой инстанции.