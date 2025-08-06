В Перми официально открыли новый зоопарк на Нагорном

Сегодня, 6 августа, в Перми официально открыли новый зоопарк на ул. Леонова. В церемонии принимали участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент РФ Владимир Путин (по ВКС). В прямом эфире из зоопарка вещали, кроме Махонина, его директор Юлия Шитова и главный инженер компании-подрядчика «РЖД-Строй» Юрий Мальцев.
«Пермский зоопарк один из самых главных в стране. Недавно он отметил свое 90-летие. Мы активно участвуем в программах по сохранению редких видов животных. В Год Семьи у нас родилось потомство от спасенной барсихи Аксу. Также белая медведица Мила принесла нам маленькую Парму, имя которой выбирал весь Пермский край», — рассказала главе государства Юлия Шитова. Зоопарк будет открыт для посетителей с 7 августа.
Она также попросила Путина, чтобы пермский зоопарк был включен в перечень объектов, которые можно посещать в рамках «Пушкинской карты» и позвала его в Пермь. Глава государства обещал дать правительству распоряжение по поводу последней просьбы. На его вопрос «что особо прекрасного в пермском зоопарке» Шитова рассказала про особую систему водоподготовки, выросшую в разы территорию и новую кормокухню.
Юрий Мальцев отметил, что зоопарк получился уникальным. «Мы гордимся своей проделанной работой»,— подчеркнул представитель «РЖД-Строй».
«Поздравляю с окончанием работ. Обязательно подумаем по поводу Пушкинской карты», — отметил Владимир Путин.
Презентация нового зоопарка проходила на фоне вольеров бурых медведей. Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не случайно, медведь — символ Прикамья. И поблагодарил Путина за возможности для развития территорий, которые сегодня предоставляет Федерация. По его словам, Прикамье входит в пятерку лучших зоопарков страны.
Площадь нового зоопарка составляет 25 тысяч га. Это в 16 раз больше старого зверинца, который располагался на ул. Монастырской. Построены более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания, организованы зоны рекреации и отдыха для посетителей, есть инновационная инфраструктура для комфортной жизни зверей. Зоопарк имеет уникальный проект озеленения: насчитывает 50 видов деревьев и крупных кустарников, а также 47 000 многолетних цветов. Высажено 1000 хвойных деревьев (ели, сосна горная, можжевельник) и более 300 лиственных деревьев — березы, клены, лиственницы, ивы разных видов, сирень, черемуха, рябина, боярышник, яблони, груши.
Технологичная система водоподготовки общим объемом 3178 куб. м. позволяет обеспечить работу 54 искусственно созданных водоемов в вольерах. Организована особая система подготовки воды. Новый пермский зоопарк уже признали лучшим в России.
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