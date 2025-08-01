Новый Пермский зоопарк признали лучшим в России

В Перми собрались руководители зоопарков, национальных парков и других природоохранных организаций России. Они посетили новый Пермский зоопарк и высоко оценили его качество.
Директор Сочинского аквариума Сергей Зрайчиков отметил высокотехнологичность парка в Перми. Отдельно он подчеркнул, что проектировщики предусмотрели уникальную систему водоочистки для всех бассейнов. Вода в них очищается до состояния природной, при этом вредный хлор не используется.
«Вся система спроектирована с учетом экологичности и приближена к природным условиям. Вода здесь будет использоваться практически без слива в канализацию. Таких систем в российских зоопарках не встречается», — рассказал он.
Система водоподготовки в новом зоопарке обеспечивает работу 54 искусственных водоемов, которые имеются в распоряжении обитателей. Вода проходит по закрытому контуру для фильтрации, дезинфекции, нагрева и контроля различных параметров. Все это происходит непрерывно, что позволяет в пресных бассейнах обрабатывать воду до качества питьевой. Температура воды также регулируется, поэтому животным из разных климатических зон будет комфортно в Перми в любое время года.
Климат-контроль предусмотрен не только в бассейнах, а во всех вольерных группах. Например, в павильоне «Тропический рай и страна обезьян» создана модель тропиков: автоматический микроклимат регулируется по влажности и температуре; светорегуляторы обеспечивают искусственное освещение, имитирующее природные рассветы и закаты. Сергей Зрайчиков также подчеркнул, что зоопарку есть куда развиваться. Площадь парка и все коммуникации позволяют расширять его коллекцию.
Директор Ленинградского зоологического парка Юрий Журавлев отметил созданные в Перми условия не только для животных, но и для сотрудников учреждения. «Помещения для сотрудников правильно организованы, в достаточном количестве. Понятно уже, что здесь будет комфортно и работать, и жить. Потому что сотрудники зоопарка живут своей идеей и своим делом», — поделился Журавлев. Пермский зоопарк с переездом на новые площади расширил и штат работников. Набор продолжается — если вы любите животных, то о вакансиях можно узнать на сайте зоопарка.
В новом зоопарке построены виварий, кормокухня и ветклиника, которые оснащены современным оборудованием. В распоряжении ветеринаров есть рентген-аппарат, брудер, операционный блок, помещение для хранения медикаментов. Есть здесь и отдельная зона для карантина вновь прибывших животных. Это оценил директор Казанского зооботсада Сергей Павлов: «Больше всего мне понравилась хозяйственная зона, гаражи, кормокухня. Это сердце зоопарка, без которого он существовать не может. Помещений много и технологии отличные, современные — они облегчают работу сотрудников».
Новый зоопарк — это не только животные. Отдельно его создатели поработали над озеленением. На территории насчитывается 50 видов деревьев и крупных кустарников и 47 000 многолетних цветов. В частности, высажено более 1000 хвойных деревьев и более 300 лиственных. А также более 3000 кустарников. Всего кустов, как в вольерах, так и на территории зоопарка — более 17500. Эту работу отдельно отметила руководитель Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. «Меня еще поразило, что вы смогли перенести с территории старого зоопарка гортензию. Южане могут этого не понять — на юге цветет каждая палка. А мы на Урале за каждый цветок, за каждый куст бьемся», — отметила она.
В работе круглого стола приняли участие более 15 представителей зоопарков и природоохранных организаций со всей России. Среди них — Екатеринбургский, Казанский, Воронежский, Челябинский, Ростовский зоопарки, Союз зоопарков и аквариумов России, а также эксперты из нацпарков и реабилитационных центров.
Как ранее рассказывало URA.RU, новая территория зоопарка стала больше в 16 раз — она составляет 25 гектаров. Здесь построены более сотни различных сооружений для животных, работников и посетителей. Парк разделен на пять тематических зон: Африканская саванна; Обитатели гор; Полярный мир; Лесная Мозаика; Тропический рай — страна обезьян. Всего в коллекции зоопарка более 3000 особей 314 видов, 274 из которых занесены в Красные книги. Многие животные уже переехали на новое место и обживаются. Скоро просторные вольеры примут и остальных. Открытие также не за горами. Его директор Юлия Шитова анонсировала большой праздник по этому поводу. Дата будет озвучена позже.
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