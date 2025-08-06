«Ничего не осталось»: на трассе под Нижним Тагилом произошло жуткое ДТП. Фото

Под Нижним Тагилом произошла авария с несколькими машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают спасательные службы
На месте ДТП работают спасательные службы Фото:

Около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину» в результате ДТП несколько авто получили серьезные повреждения. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы аварии.

«Ой, от этой ничего не осталось. Всю разрезали», — передает слова очевидцев telegram-канал «Где? Где? В Салде». По информации из других источников, в ДТП есть погибшие. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

UPD (23:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.

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Около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину» в результате ДТП несколько авто получили серьезные повреждения. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы аварии. «Ой, от этой ничего не осталось. Всю разрезали», — передает слова очевидцев telegram-канал «Где? Где? В Салде». По информации из других источников, в ДТП есть погибшие.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. UPD (23:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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