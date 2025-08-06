Около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину» в результате ДТП несколько авто получили серьезные повреждения. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы аварии.
«Ой, от этой ничего не осталось. Всю разрезали», — передает слова очевидцев telegram-канал «Где? Где? В Салде». По информации из других источников, в ДТП есть погибшие.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
UPD (23:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.
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