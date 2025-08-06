Путин обратил внимание россиян на качество дорог в стране

Путин: более 85% федеральных трасс приведено к нормативному состоянию
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За год в России отремонтировано 85% федеральных трасс, заявил Путин
За год в России отремонтировано 85% федеральных трасс, заявил Путин Фото:

В России по итогам прошлого года привели в нормативное состояние свыше 55% региональных дорог, а в крупнейших агломерациях этот показатель достиг 85%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги развития транспортной инфраструктуры страны.

«По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%», — сообщил президент. Темпы дорожного строительства он оценил как хорошие. «Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение», — подчеркнул глава государства.

Глава РФ отметил, что повышение уровня и качества жизни граждан является целью государственной политики. В рамках видеоконференции он также выделил самоотверженность строителей, которые в непростых условиях занимаются восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.

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В России по итогам прошлого года привели в нормативное состояние свыше 55% региональных дорог, а в крупнейших агломерациях этот показатель достиг 85%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги развития транспортной инфраструктуры страны. «По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%», — сообщил президент. Темпы дорожного строительства он оценил как хорошие. «Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение», — подчеркнул глава государства. Глава РФ отметил, что повышение уровня и качества жизни граждан является целью государственной политики. В рамках видеоконференции он также выделил самоотверженность строителей, которые в непростых условиях занимаются восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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