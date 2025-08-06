Путин придумал, как улучшить качество жизни россиян

Путин: главная цель государства — повышение качества жизни граждан
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Путин заявил, что повышение уровня и качества жизни людей в стране главная цель властей
Путин заявил, что повышение уровня и качества жизни людей в стране главная цель властей Фото:

Повышение уровня и качества жизни граждан — главная цель государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах

«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Путин, обращаясь к строителям и региональным властям. Президент России призвал необходимость строительства жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, а также других важных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он отметил значимость прокладки и ремонта автодорог и железнодорожных путей, а также благоустройства общественных территорий.

В рамках видеоконференции были Путин выделил самоотверженность строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.

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Повышение уровня и качества жизни граждан — главная цель государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах «Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Путин, обращаясь к строителям и региональным властям. Президент России призвал необходимость строительства жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, а также других важных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он отметил значимость прокладки и ремонта автодорог и железнодорожных путей, а также благоустройства общественных территорий. В рамках видеоконференции были Путин выделил самоотверженность строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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