Путин поздравил строителей с предстоящим профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа. Он также подчеркнул преданность делу и самоотдачу работников строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Обратился глава государства к россиянам на церемонии открытия новых объектов.
«Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса», — заявил президент. По словам Владимира Путина, строительная отрасль по праву считается одной из ключевых для российской экономики. Он подчеркнул, что главная задача отрасли — повышение качества жизни граждан: «Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство — значит, здесь есть перспективы развития. И эти планы претворяются в жизнь», — добавил глава государства.
Глава государства выделил самоотверженность строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. «Особенно отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий: Донбасса и Новороссии <...> здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортные и коммунальные инфраструктуры», — заявил Путин.
Президент также отметил, что российский строительный комплекс успешно справляется с поставленными задачами, включая активное развитие дорожной инфраструктуры. По данным Путина, 85% федеральных трасс и более половины региональных дорог приведены к нормативному состоянию. Особое внимание президент уделил вкладу строителей в восстановление новых регионов страны и выразил уверенность в их профессионализме.
День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В 2025 году праздник приходится на 10 августа.
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