06 августа 2025

Стало известно кто подслушал разговор Зеленского и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву
Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву Фото:

В телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает французское новостное агентство France-Presse.

«Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа», — приводит агентство слова украинского источника.

Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности этих встреч пока официально не раскрывались, однако известно, что обсуждение итогов московских переговоров стало одной из ключевых тем телефонного разговора, в котором также приняли участие лидеры европейских стран и генсек НАТО.

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В телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает французское новостное агентство France-Presse. «Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа», — приводит агентство слова украинского источника. Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности этих встреч пока официально не раскрывались, однако известно, что обсуждение итогов московских переговоров стало одной из ключевых тем телефонного разговора, в котором также приняли участие лидеры европейских стран и генсек НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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