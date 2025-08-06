Стало известно кто подслушал разговор Зеленского и Трампа

В телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает французское новостное агентство France-Presse.
«Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа», — приводит агентство слова украинского источника.
Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности этих встреч пока официально не раскрывались, однако известно, что обсуждение итогов московских переговоров стало одной из ключевых тем телефонного разговора, в котором также приняли участие лидеры европейских стран и генсек НАТО.
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