Трамп раскрыл Зеленскому детали встречи с Путиным, пока тот ехал с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом после переговоров спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом лидер сообщил в своем telegram-канале. Звонок состоялся, когда Зеленский выезжал из Сумской области, где ВС РФ активно наступают и освобождают стратегические населенные пункты.
«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — написал Зеленский.
По словам украинского президента, в ходе беседы стороны сосредоточились на обсуждении итогов переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Стивеном Уиткоффом, состоявшихся ранее в Москве. Зеленский отметил, что участие европейских партнеров в обсуждении «имеет особое значение» для обеспечения международной поддержки Украины.
Подробности прошедших переговоров между Путиным и Уиткоффом официально пока не раскрываются. Официальные лица России и США не комментировали содержание визита спецпредставителя Трампа в Москву и возможные договоренности, достигнутые во время встречи. Президент Соединенных Штатов лишь подчеркнул, что встреча оказалась очень продуктивной.
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