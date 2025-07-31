31 июля 2025

Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

© Служба новостей «URA.RU»
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США избегают торговой войны с Китаем ради мировой экономики
США избегают торговой войны с Китаем ради мировой экономики Фото:

Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности, а полномасштабная торговая конфронтация навредит всей мировой экономике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы переходим к стратегической стабильности с Китаем. Хотя США могли бы выиграть от полномасштабного торгового конфликта, он навредит всем — особенно Китаю», — пояснил Рубио в эфире радиостанции Fox Radio. 

При этом госсекретарь отметил наличие множества спорных вопросов в американо-китайских отношениях, требующих жесткой позиции Вашингтона. Заявление Рубио прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пекином о смягчении торговых противоречий.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, в том числе ограничив визиты тайваньских чиновников в США и отложив обсуждение военной помощи Тайваню. Эти меры были направлены на создание условий для торговых переговоров и подготовки к возможной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, что вызывало критику внутри американского истеблишмента.

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Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности, а полномасштабная торговая конфронтация навредит всей мировой экономике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы переходим к стратегической стабильности с Китаем. Хотя США могли бы выиграть от полномасштабного торгового конфликта, он навредит всем — особенно Китаю», — пояснил Рубио в эфире радиостанции Fox Radio.  При этом госсекретарь отметил наличие множества спорных вопросов в американо-китайских отношениях, требующих жесткой позиции Вашингтона. Заявление Рубио прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пекином о смягчении торговых противоречий. Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, в том числе ограничив визиты тайваньских чиновников в США и отложив обсуждение военной помощи Тайваню. Эти меры были направлены на создание условий для торговых переговоров и подготовки к возможной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, что вызывало критику внутри американского истеблишмента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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