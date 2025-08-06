06 августа 2025

В городе ХМАО почти 500 человек пострадали от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нягани 58 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона
В Нягани 58 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона Фото:

В Нягани (ХМАО) с начала сезона активности клещей зафиксирован 481 случай укуса, в том числе 58 — среди детей. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев. По словам главы муниципалитета, 81 человек ранее был привит от клещевого вирусного энцефалита.

«Исследовано 177 клещей, в том числе снятых с людей — 167. Из них 57 содержали возбудителя клещевого боррелиоза, 9 — возбудителя клещевого вирусного энцефалита, 6 — возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, 1 — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека», — отметил Ямашев в своем официальном telegram-канале.

Наиболее часто случаи присасывания клещей фиксируются в лесу (262 случая), а также в черте города (117 эпизодов) и на дачных участках (89 случаев). Еще 10 клещей были отловлены в окружающей среде. В шести из них также обнаружили возбудителя боррелиоза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) с начала сезона активности клещей зафиксирован 481 случай укуса, в том числе 58 — среди детей. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев. По словам главы муниципалитета, 81 человек ранее был привит от клещевого вирусного энцефалита. «Исследовано 177 клещей, в том числе снятых с людей — 167. Из них 57 содержали возбудителя клещевого боррелиоза, 9 — возбудителя клещевого вирусного энцефалита, 6 — возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, 1 — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека», — отметил Ямашев в своем официальном telegram-канале. Наиболее часто случаи присасывания клещей фиксируются в лесу (262 случая), а также в черте города (117 эпизодов) и на дачных участках (89 случаев). Еще 10 клещей были отловлены в окружающей среде. В шести из них также обнаружили возбудителя боррелиоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...