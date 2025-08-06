В городе ХМАО почти 500 человек пострадали от укусов клещей

В Нягани (ХМАО) с начала сезона активности клещей зафиксирован 481 случай укуса, в том числе 58 — среди детей. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев. По словам главы муниципалитета, 81 человек ранее был привит от клещевого вирусного энцефалита.
«Исследовано 177 клещей, в том числе снятых с людей — 167. Из них 57 содержали возбудителя клещевого боррелиоза, 9 — возбудителя клещевого вирусного энцефалита, 6 — возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, 1 — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека», — отметил Ямашев в своем официальном telegram-канале.
Наиболее часто случаи присасывания клещей фиксируются в лесу (262 случая), а также в черте города (117 эпизодов) и на дачных участках (89 случаев). Еще 10 клещей были отловлены в окружающей среде. В шести из них также обнаружили возбудителя боррелиоза.
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