Клава Кока получила подарок на день рождения стоимостью более миллиона рублей.

Клава Кока показала подарки к 30-летию, среди которых браслет за 1,2 млн рублей
Певица получила в подарок браслет стоимостью 1,2 миллиона рублей
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подарки, которые получает от друзей по случаю своего 30-летия. Девушке подарили барабанную установку, винтажную кофемашину и трендовый браслет стоимостью более миллиона рублей.

«У меня самые лучшие друзья в мире! Исполнили давнюю мечту — подарили электронную барабанную установку!» — поделилась певица с фанатами в своем telegram-канале. Также девушка похвасталась ювелирным браслетом Cartier из белого золота с бриллиантами, который стоит примерно за 1,2 миллиона рублей.

Среди полученных презентов есть еще один брендовый аксессуар: сумка Alexander Wang стоимостью от 55 до 80 тысяч рублей. Кроме того, ей подарили винтажную кофеварку Smeg ярко-красного цвета и курс экстремального вождения.

