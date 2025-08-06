06 августа 2025

Трамп уточнил, действует ли ультиматум по поводу Украины после беседы с Путиным

Трамп подтвердил установленный им ранее срок достижения мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что срок для урегулирования украинского конфликта истекает
Трамп заявил, что срок для урегулирования украинского конфликта истекает Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что установленный им срок для достижения договоренностей по урегулированию ситуации на Украине практически истек, однако в данный момент между сторонами продолжаются интенсивные переговоры. Об этом глава государства сообщил 7 августа во время общения с журналистами в Белом доме, передает Sky News.

Отвечая на вопрос прессы о сохранении ранее определенного 10–12-дневного периода для принятия решения по украинскому вопросу, Трамп подтвердил близость окончания этого срока. «Да, мы уже почти подошли к нему. Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это», — подчеркнул американский лидер.

Президент США не стал уточнять, какие меры могут быть приняты Вашингтоном в отношении России в случае отсутствия итоговых договоренностей к обозначенному сроку. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на важности диалога и текущем процессе поиска решений.

Россия продолжает добиваться успехов на СВО на фоне приближающегося срока ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом ранее написало немецкое издание Junge Welt.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что установленный им срок для достижения договоренностей по урегулированию ситуации на Украине практически истек, однако в данный момент между сторонами продолжаются интенсивные переговоры. Об этом глава государства сообщил 7 августа во время общения с журналистами в Белом доме, передает Sky News. Отвечая на вопрос прессы о сохранении ранее определенного 10–12-дневного периода для принятия решения по украинскому вопросу, Трамп подтвердил близость окончания этого срока. «Да, мы уже почти подошли к нему. Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это», — подчеркнул американский лидер. Президент США не стал уточнять, какие меры могут быть приняты Вашингтоном в отношении России в случае отсутствия итоговых договоренностей к обозначенному сроку. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на важности диалога и текущем процессе поиска решений. Россия продолжает добиваться успехов на СВО на фоне приближающегося срока ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом ранее написало немецкое издание Junge Welt.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...