Президент США Дональд Трамп заявил, что установленный им срок для достижения договоренностей по урегулированию ситуации на Украине практически истек, однако в данный момент между сторонами продолжаются интенсивные переговоры. Об этом глава государства сообщил 7 августа во время общения с журналистами в Белом доме, передает Sky News.
Отвечая на вопрос прессы о сохранении ранее определенного 10–12-дневного периода для принятия решения по украинскому вопросу, Трамп подтвердил близость окончания этого срока. «Да, мы уже почти подошли к нему. Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это», — подчеркнул американский лидер.
Президент США не стал уточнять, какие меры могут быть приняты Вашингтоном в отношении России в случае отсутствия итоговых договоренностей к обозначенному сроку. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на важности диалога и текущем процессе поиска решений.
Россия продолжает добиваться успехов на СВО на фоне приближающегося срока ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом ранее написало немецкое издание Junge Welt.
