Свердловскую область ожидает теплая погода с осадками

В Свердловской области 7 августа ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами, а температура поднимется до +26 градусов. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики в telegram-канале.
Температура воздуха в ночные часы останется в пределах от +13 до +18 градусов, а днем достигнет 21–26 градусов тепла. В Екатеринбурге 7 августа прогнозируется небольшой дождь. Ночная температура составит около +17, днем воздух прогреется до +23 градусов.
