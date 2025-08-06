06 августа 2025

Свердловскую область ожидает теплая погода с осадками

Несмотря на возможность дождя и гроз, температура поднимется до +26 градусов
Несмотря на возможность дождя и гроз, температура поднимется до +26 градусов

В Свердловской области 7 августа ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами, а температура поднимется до +26 градусов. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики в telegram-канале.

Температура воздуха в ночные часы останется в пределах от +13 до +18 градусов, а днем достигнет 21–26 градусов тепла. В Екатеринбурге 7 августа прогнозируется небольшой дождь. Ночная температура составит около +17, днем воздух прогреется до +23 градусов. 

