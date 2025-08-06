Происшествия В Екатеринбурге 7 вагонов в металлом сошли с рельсов. Фото 07 августа 2025 в 09:38 Размер текста - 17 + На месте ЧП работают следователи Фото предоставлено Центральным МСУТ СК России Семь вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Екатеринбург — Сортировочный. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР. «При выполнении маневровых работ произошел сход 7 грузовых вагонов с грузом металла. В результате происшествия пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — пояснили в ведомстве. Также там добавили, что инцидент случился вечером 6 августа. Сейчас на станции идет проверка в рамках статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента. Фото: предоставлено Центральным МСУТ СК России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семь вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Екатеринбург — Сортировочный. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР. «При выполнении маневровых работ произошел сход 7 грузовых вагонов с грузом металла. В результате происшествия пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — пояснили в ведомстве. Также там добавили, что инцидент случился вечером 6 августа. Сейчас на станции идет проверка в рамках статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям