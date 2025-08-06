06 августа 2025

В Екатеринбурге 7 вагонов в металлом сошли с рельсов. Фото

На месте ЧП работают следователи
Семь вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Екатеринбург — Сортировочный. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР.

«При выполнении маневровых работ произошел сход 7 грузовых вагонов с грузом металла. В результате происшествия пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — пояснили в ведомстве. Также там добавили, что инцидент случился вечером 6 августа.

Сейчас на станции идет проверка в рамках статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

