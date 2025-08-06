В Пермский Политех поступило рекордное количество заявлений от абитуриентов

Пермский Политех (ПНИПУ) в новом учебном году зачислил 2289 абитуриентов. Желающих поступить на обучение в вуз было на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. Особый интерес вызвали у будущих студентов направления, связанные с цифровыми технологиями, нефтегазовым делом и машиностроением.
«7 августа, на сайте ПНИПУ опубликованы списки зачисленных на бюджетную основу программ бакалавриата и специалитета. Будущими студентами университета стали 2289 человек. Всего на текущий момент принято более 41 тысячи заявлений от 9413 желающих учиться в вузе. Это на 20% больше, чем в прошлом году», — рассказали агентству в ПНИПУ.
Приемная кампания в Политехе началась 20 июня, а 24 августа завершится прием согласий на зачисление от поступающих в магистратуру. 27 августа будет издан приказ о зачислении обучающихся на коммерческой основе по программам бакалавриата и специалитета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!