06 августа 2025

В Пермский Политех поступило рекордное количество заявлений от абитуриентов

Политех зачислил на первый курс больше 2 тысяч абитуриентов
Политех зачислил на первый курс больше 2 тысяч абитуриентов Фото:

Пермский Политех (ПНИПУ) в новом учебном году зачислил 2289 абитуриентов. Желающих поступить на обучение в вуз было на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. Особый интерес вызвали у будущих студентов направления, связанные с цифровыми технологиями, нефтегазовым делом и машиностроением.

«7 августа, на сайте ПНИПУ опубликованы списки зачисленных на бюджетную основу программ бакалавриата и специалитета. Будущими студентами университета стали 2289 человек. Всего на текущий момент принято более 41 тысячи заявлений от 9413 желающих учиться в вузе. Это на 20% больше, чем в прошлом году», — рассказали агентству в ПНИПУ.

Приемная кампания в Политехе началась 20 июня, а 24 августа завершится прием согласий на зачисление от поступающих в магистратуру. 27 августа будет издан приказ о зачислении обучающихся на коммерческой основе по программам бакалавриата и специалитета.

