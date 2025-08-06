06 августа 2025

Пермякам рассказали, как добраться до нового зоопарка

Добраться до нового Пермского зоопарка можно на автобусах маршрутов №4 и №59
В день открытия, 7 августа, новый Пермский зоопарк будет принимать посетителей с 10:00 до 20:00. Добраться до него можно общественным транспортом. 

«Добраться до нового зоопарка можно на автобусах маршрутов №4 и №59. Кроме того, в непосредственной близости также расположены остановки автобусов №3, №9, №10, №27, №28, №29 и №40», — сообщает Пермский зоопарк в telegram-канале. 

Отмечается, что начиная с 8 августа и до 30 сентября учреждение перейдет на тестовый режим работы. Вход будет открыт с 12:00 до 21:00. По понедельникам зоопарк закрыт для проведения санитарных мероприятий.

