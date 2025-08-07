«Еще ребенком мечтал туда попасть»: призывник из Магнитогорска пополнил Президентский полк. Видео

Призывник из Магнитогорска пополнил Президентский полк
Церемония прошла на Соборной площади в Кремле
Церемония прошла на Соборной площади в Кремле

Матвей Шаранов из города Магнитогорска Челябинской области принял присягу новобранцев Президентского полка в Кремле. Попасть туда он мечтал еще ребенком и не боится сложной службы, рассказал URA.RU отец Дмитрий Шаранов.

«Сегодня у меня сын Матвей принимает присягу в Президентский полк. Он давно хотел попасть туда. Мечтал еще когда был ребенком. Служба сложная, но он не боится. Надеюсь, что у него все получится. Я переживаю за него и горжусь им», — рассказал URA.RU Дмитрий Шаранов.

Во время службы Матвей мечтает увидеть президента Владимира Путина. Также — легендарного командира группы «Альфа» Геннадия Николаевича Зайцева.

В Кремле 7 августа проходит церемония приведения к присяге молодого пополнения Президентского полка на Соборной площади. При отборе для службы в полку учитывают много критериев, но главный из них — это готовность к физическим нагрузкам и соблюдению строгой дисциплины.

