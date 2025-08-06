Мэр Перми Соснин взял к себе в советники подполковника Патрушева

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового советника. Им стал Алексей Патрушев. Распоряжение о назначении есть в распоряжении URA.RU. По данным источников агентства, у Патрушева есть звание подполковника одной из силовых структур.
«Назначить Патрушева Алексея Сергеевича на должность муниципальной службы советника главы города Перми с 1 августа 2025 года на срок полномочий главы города Соснина Эдуарда Олеговича. Основание — заявление Патрушева А.С.», — говорится в распоряжении Соснина, которое есть у URA.RU.
В пресс-службе администрации Перми URA.RU подтвердили назначение нового советника. По предположению источника агентства, Патрушев будет консультировать Соснина по линии взаимодействия с силовиками.
