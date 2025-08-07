В Свердловской области 15-летний подросток погиб из-за часов

Конфликт, после которого погиб 15-летний парень в Косулино (Свердловская область), вспыхнул из-за порванного ремешка на часах. Версии случившейся трагедии URA.RU рассказали знакомые участников драки.

«Они втроем шли по тропе. Дима подумал, что Ваня порвал ему ремешок и стал разбираться. Кирилл (все имена изменены; погибший — прим. ред.) заступился за него и получил удар в солнечное сплетение от Димы», — сказал первый собеседник агентства.

Иначе ситуацию описывает другой собеседник. По его словам, в компании было шесть человек. «Дима сам порвал ремешок, но полез разбираться с Ваней. Кирилл разнимал драку», — отметил он.

Трагедия произошла 6 августа. По неофициальным данным, Дима после случившегося убежал в лес, где его поймали силовики. Известно, что Кирилл воспитывается только матерью. У него есть младшая сестра. Дима, по словам друзей, занимается единоборствами. В свердловском управлении СКР тему не комментируют.

