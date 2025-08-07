Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование конфликта на Украине

Лавров поговорил с главой МИД Турции
Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил источник в турецком МИД .

«Сегодня (7 августа — прим. URA.RU) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сказал источник РИА Новости. По его словам, главы внешнеполитических ведомств уделили основное внимание текущему состоянию диалога между Москвой и Киевом.

Ранее США озвучили главный вопрос по поводу мира на Украине. Как заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио, урегулирование украинского конфликта и достижение мирного соглашения невозможно без решения основного вопроса, касающегося территориальных споров.

