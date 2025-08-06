06 августа 2025

США озвучили главный вопрос по поводу мира на Украине

США назвали вопросы территорий главными элементами решения украинского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Марко Рубио назвал территориальный вопрос ключевым в разрешении украинского конфликта
Марко Рубио назвал территориальный вопрос ключевым в разрешении украинского конфликта Фото:

Для разрешения украинского конфликта и заключения мира необходимо решить главный вопрос, который связан с территориями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Территориальные вопросы станут „ключевыми элементами“ в разрешении украинского конфликта», — сказал Марко Рубио. Его слова приводит Sky News.

Ранее вопрос территориального урегулирования стал центральной темой переговоров между Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда Лавров передал Рубио подборку высказываний украинских руководителей, которые, по мнению российской стороны, свидетельствуют о давлении на русскоязычное население Украины и использовании территориальной целостности как инструмента его подавления.

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Для разрешения украинского конфликта и заключения мира необходимо решить главный вопрос, который связан с территориями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Территориальные вопросы станут „ключевыми элементами“ в разрешении украинского конфликта», — сказал Марко Рубио. Его слова приводит Sky News. Ранее вопрос территориального урегулирования стал центральной темой переговоров между Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда Лавров передал Рубио подборку высказываний украинских руководителей, которые, по мнению российской стороны, свидетельствуют о давлении на русскоязычное население Украины и использовании территориальной целостности как инструмента его подавления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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