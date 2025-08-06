06 августа 2025

Власти ХМАО анонсировали открытие сезона охоты на дичь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО в конце августа начнется сезон охоты на дичь
В ХМАО в конце августа начнется сезон охоты на дичь Фото:

В Югре утверждены сроки охоты на сезон 2025–2026 годов. С 30 августа разрешен отстрел водоплавающей дичи и серой вороны, а с 13 сентября охотникам позволят добывать боровую дичь, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

«Для водоплавающей дичи и серой вороны сезон продлится с 30 августа по 31 декабря, заявления на получение разрешения принимаются с 4 августа. Охота на боровую дичь разрешена с 13 сентября и завершится в конце февраля 2026 года. Подать документы на этот вид охоты можно, начиная с 18 августа», — уточнили в ведомстве.

По информации департамента, оформить разрешение теперь возможно дистанционно — через портал «Охота в Югре». Специалисты напоминают охотникам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и требования к подаче документов, чтобы избежать административных нарушений и обеспечить безопасность в лесах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в самом разгаре сезон рыбалки. Профессиональные рыбаки за вознаграждение помогают ловить огромных щук в 10-18 килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре утверждены сроки охоты на сезон 2025–2026 годов. С 30 августа разрешен отстрел водоплавающей дичи и серой вороны, а с 13 сентября охотникам позволят добывать боровую дичь, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов. «Для водоплавающей дичи и серой вороны сезон продлится с 30 августа по 31 декабря, заявления на получение разрешения принимаются с 4 августа. Охота на боровую дичь разрешена с 13 сентября и завершится в конце февраля 2026 года. Подать документы на этот вид охоты можно, начиная с 18 августа», — уточнили в ведомстве. По информации департамента, оформить разрешение теперь возможно дистанционно — через портал «Охота в Югре». Специалисты напоминают охотникам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и требования к подаче документов, чтобы избежать административных нарушений и обеспечить безопасность в лесах региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в самом разгаре сезон рыбалки. Профессиональные рыбаки за вознаграждение помогают ловить огромных щук в 10-18 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...