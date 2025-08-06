Власти ХМАО анонсировали открытие сезона охоты на дичь

В Югре утверждены сроки охоты на сезон 2025–2026 годов. С 30 августа разрешен отстрел водоплавающей дичи и серой вороны, а с 13 сентября охотникам позволят добывать боровую дичь, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
«Для водоплавающей дичи и серой вороны сезон продлится с 30 августа по 31 декабря, заявления на получение разрешения принимаются с 4 августа. Охота на боровую дичь разрешена с 13 сентября и завершится в конце февраля 2026 года. Подать документы на этот вид охоты можно, начиная с 18 августа», — уточнили в ведомстве.
По информации департамента, оформить разрешение теперь возможно дистанционно — через портал «Охота в Югре». Специалисты напоминают охотникам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и требования к подаче документов, чтобы избежать административных нарушений и обеспечить безопасность в лесах региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в самом разгаре сезон рыбалки. Профессиональные рыбаки за вознаграждение помогают ловить огромных щук в 10-18 килограммов.
