06 августа 2025

МЧС: на Пермский край надвигаются ливни, град и шквал

В отдельных районах Пермского края прогнозируются ливень с сильным ветром
В отдельных районах Пермского края прогнозируются ливень с сильным ветром

В Пермском крае 7-8 августа ожидается ухудшение погоды. В отдельных территориях региона возможны ливень, шквал и град. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Прикамью.

«По данным Пермского ЦГМС в ближайшие один-три часа и до конца суток 7 августа, а также в течение суток 8 августа местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Также вотдельных районах возможен крупный град, шквал 20-25 м/с», — предупреждает ведомство.

В управлении МЧС по региону на время ухудшения погоды рекомендуют избегать нахождение рядом с линиями электропередач, воздержаться от прогулок и поездок. Водителям транспортных средств следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

