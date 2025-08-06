МЧС: на Пермский край надвигаются ливни, град и шквал

В Пермском крае 7-8 августа ожидается ухудшение погоды. В отдельных территориях региона возможны ливень, шквал и град. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Прикамью.
«По данным Пермского ЦГМС в ближайшие один-три часа и до конца суток 7 августа, а также в течение суток 8 августа местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Также вотдельных районах возможен крупный град, шквал 20-25 м/с», — предупреждает ведомство.
В управлении МЧС по региону на время ухудшения погоды рекомендуют избегать нахождение рядом с линиями электропередач, воздержаться от прогулок и поездок. Водителям транспортных средств следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
