Путин поддержал идеи челябинского губернатора во время визита в Магнитогорск. Видео

Текслер о визите Путина в Магнитогорск: президент поддержал наши предложения
Путин посещал Магнитогорск в середине июля
Путин посещал Магнитогорск в середине июля
новость из сюжета
Путин в Магнитогорске 2025 год

Во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о вкладе южноуральцев в будущую победу, реализации нацпроектов, также президент поддержал ряд озвученных предложений. Об этом сообщил Текслер, подводя итоги визита Путина в Магнитогорск в июле. 

«В ходе личной двусторонней встречи доложил главе государства о социально-экономической ситуации в области, проинформировал о вкладе южноуральцев в будущую победу, доложил о ходе реализации национальных проектов и ряде других вопросов. Владимир Владимирович поддержал целый ряд наших предложений», — сообщил Текслер на областном совещании в выездном формате. Слова губернатора цитирует пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. 

В числе поддержанных Путиным предложений — строительство нового аэропорта в Магнитогорске, строительство научно-инжинирингового центра при МГТУ имени Носова. Также вскоре будет дан старт строительству в Магнитогорске многопрофильного медицинского центра, который будет обслуживать пациентов со всего юга Челябинской области. 

Президент Путин посетил Магнитогорск 16 июля. Визит состоялся в преддверии Дня металлурга. Глава государства принял участие в запуске цеха машиностроительной продукции на ММК, пообщался с работниками, посетил парк «Притяжение». 

