Рыбак побил свой личный рекорд ровно в два раза
Рыбак из ЯНАО Александр Ткаченко выловил огромную щуку. Ее вес составил 15 килограммов.
«Щука весом 15 килограммов. Такую крупную рыбу выловил впервые. Ранее удавалось выудить весом 7,5 килограмма», — рассказал Ткаченко «Север-Прессу».
Рыбак также поделился местом, в котором он смог поймать такого гиганта. По его словам столь большая рыба попалась в реке Надым.
