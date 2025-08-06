06 августа 2025

Щука весом 15 килограммов: житель ЯНАО похвастался крупным уловом. Фото

Житель ЯНАО похвастался 15-килограммовой щукой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбак побил свой личный рекорд ровно в два раза
Рыбак побил свой личный рекорд ровно в два раза Фото:

Рыбак из ЯНАО Александр Ткаченко выловил огромную щуку. Ее вес составил 15 килограммов.

«Щука весом 15 килограммов. Такую крупную рыбу выловил впервые. Ранее удавалось выудить весом 7,5 килограмма», — рассказал Ткаченко «Север-Прессу».

Рыбак также поделился местом, в котором он смог поймать такого гиганта. По его словам столь большая рыба попалась в реке Надым.

Рыбак из ЯНАО Александр Ткаченко выловил огромную щуку весом в 15 килограммов
Рыбак из ЯНАО Александр Ткаченко выловил огромную щуку весом в 15 килограммов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбак из ЯНАО Александр Ткаченко выловил огромную щуку. Ее вес составил 15 килограммов. «Щука весом 15 килограммов. Такую крупную рыбу выловил впервые. Ранее удавалось выудить весом 7,5 килограмма», — рассказал Ткаченко «Север-Прессу». Рыбак также поделился местом, в котором он смог поймать такого гиганта. По его словам столь большая рыба попалась в реке Надым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...