Уголовное дело завели на подростка, убившего сверстника под Екатеринбургом

Следователи выясняют обстоятельства и причину смертельной драки
Силовики завели уголовное дело на 15-летнего подростка из села Косулино (Свердловская область), который до смерти избил сверстника за порванный ремешок на часах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — пояснили там. Следователи продолжают расследование происшествия.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, трагедия случилась с компанией из трех друзей из местной школы №3. Он отметил, что в роковой день подростки возвращались с водоема и по пути домой стали подбрасывать часы друга, из-за чего повредился ремешок. «Возможно, это и послужило причиной рукоприкладства», — сказал полковник Горелых.

Отмечается, что подозреваемый сам вызвал скорую и пытался привести в чувства пострадавшего. Фигурант дела с 2014 года воспитывается бабушкой и дедушкой, его мать лишена родительских прав. Погибший воспитывался мамой. «Более подробные и точные обстоятельства произошедшей с тремя друзьями трагедии выясняют сыщики и следователи», — подчеркнул представитель свердловской полиции.

Трагедия произошла 6 августа. По неофициальным данным, подозреваемый после случившегося убежал в лес, где его поймали силовики. У погибшего парня есть младшая сестра.

