Челябинцев предупредили о похолодании до +4

В Челябинской области предстоящей ночью может похолодать до четырех градусов тепла. В целом синоптики Челябинского гидрометеоцентра на предстоящие выходные и начало следующей недели прогнозируют прохладную погоду и возобновление дождей.
«С северным антициклоном на регион распространяется холодная воздушная масса, что вызовет небольшое понижение температурного фона, атмосферный фронт сохраняет свое положение лишь на юге области. В ночь на 9 августа в горах и низинах области температура опустится до четырех градусов тепла», — предупредили метеорологи.
В начале следующей недели ожидается значительное понижение атмосферного давления. Из-за этого регион окажется под влиянием циклона, который вернет на территорию области обильные осадки.
9-10 августа в Челябинской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, на западе и юго-западе области возможны сильные осадки и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточного и восточного направлений, скорость 4–9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, в горных районах и низинах — до четырех градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов.
В Челябинске также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный и восточный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем 21-23 градусов.
К 11 августа в Челябинской области будет преобладать облачная погода с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, в горной местности местами сильные ливни и грозы. Ветер восточных направлений, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градуса, в горах — до 15 градусов тепла. В Челябинске также возможен кратковременный дождь.
В прогнозе «Гисметео» также на выходные дни в Челябинске не ожидаются обильных осадков. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла.
