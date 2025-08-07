Новый пермский зоопарк начал принимать посетителей

В Перми новый зоопарк в микрорайоне Нагорном торжественно открыли для горожан и гостей города. На сцене перед первыми посетителями выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.
«Мы по праву можем гордиться, что Пермский зоопарк — самый современный и технологичный в нашей стране, он также входит в пятерку самых крупных по площади. Уверен, он будет дальше развиваться и наполняться новыми обитателями. Мы гордимся тем, что наш зоопарк один из старейших. Здесь нашли свой дом более трех тысяч особей, 80% из которых занесены в Красные книги, это уникально. Хотелось бы, чтобы это место стало любимым у горожан и гостей города, чтобы сюда приходило как можно больше семей», — отметил глава региона.
В рамках мероприятия Махонин также вручил благодарственные письма работникам зоопарка за многолетний труд. А ведущий ветеринарный врач Елена Бессонова и активист юннатского направления «Движения первых» Али Алиев торжественно подняли флаг зоопарка.
Праздничные мероприятия начались сегодня в 10:00 и будут проходить до 20:00. В программе — показательные кормления животных, тематические мастер-классы, интерактивы, выступления творческих коллективов и оркестра, показ документальных фильмов и мультфильмов.
Площадь новой территории стала в 16 раз больше старой и составила 25 гектаров. В зоопарке оборудовано 92 вольера, которые оформлены под природные ландшафты и приближены к естественной среде обитания животных, и 54 искусственных водоема. «Приезжали коллеги из других зоопарков и высоко оценили рабочие помещения, которые имеются на новой территории. Это самая большая в мире кормокухня с современным оборудованием и просторными складами, огромная ветклиника, санитарно-карантинный блок, гараж, где мы можем ремонтировать свою технику и другие», — поделилась генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова.
Как объяснила Шитова, сейчас прибывшие на новую территорию животные адаптируются и могут уходить в укрытие. Кроме того, из-за жаркой погоды они предпочитают проводить время в бассейнах, которые расположены во внутренних помещениях.
Ранее URA.RU рассказывало, что 6 августа в Перми официально открыли новый зоопарк. В церемонии принимали участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент РФ Владимир Путин (по ВКС). В прямом эфире из зоопарка вещали, кроме Махонина, его директор Юлия Шитова и главный инженер компании-подрядчика «РЖД-Строй» Юрий Мальцев.
