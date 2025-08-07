В Челябинском музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Медь.Арт. Медный характер», организованная Русской медной компанией (РМК). В проекте поучаствовали пять местных фотографов, включая фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова.
«Мы специально отказались от жестких таймингов и ограничений — выделили фотографам целый день на предприятии и дали им полную творческую свободу. Из трех тысяч полученных снимков кураторы музея отобрали 57 самых выразительных работ», — рассказал заместитель руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью РМК Матвей Минибаев.
По словам Минибаева, главная идея проекта — показать красоту промышленных процессов и разрушить стереотип о несовместимости производства и искусства. Особенно впечатляющими, как отметил Матвей Минибаев, получились снимки расплавленного металла.
Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков поделился своими впечатлениями от выставки. Он отметил, что благодаря новым технологиям современная металлургия ожила, и эта выставка как нельзя лучше отражает происходящие изменения. По словам Буякова, особенно ему ценны кадры, показывающие эмоции и труд металлургов — творцов промышленной мощи региона.
Помимо фотографа агентства, авторами на выставке стали: Антон Буценко, Наталья Лапцевич, Наиль Фаттахов, Валерий Звонарев. Фотограф издания «74.ру» Наталья Лапцевич рассказала о своем опыте съемки на производстве. Для нее самым впечатляющим стало посещение глубокого карьера. Также ей запомнились кадры из кабины огромного БелАЗа, который на фотографиях она запечатлела как игрушечный.
Выставка «Медь.Арт.Медный характер» будет работать до 24 августа. Вход на нее свободный.
