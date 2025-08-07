В ХМАО дилерша хранила 2,5 килограмма наркотиков в свадебном ателье

Полиция Сургута (ХМАО) задержала сотрудницу свадебного ателье с крупной партией наркотиков массой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«При проведении обыска в помещении, используемом задержанной в качестве студии индивидуального пошива свадебных платьев, обнаружены и изъяты свертки и полимерные пакеты с веществом, содержащим наркотическое средство. Часть изъятого вещества была расфасована на мелкие партии, подготовленные к дальнейшему сбыту», — сообщается в telegram-канале.
Предварительно, девушка купила наркотики дистанционно для продажи на территории Сургута и соседних районов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Югорчанка заключена под стражу.
