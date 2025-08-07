В ХМАО дилерша хранила 2,5 килограмма наркотиков в свадебном ателье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция задержала дилершу, которая хранила в свадебном салоне крупную партию наркотиков
Полиция задержала дилершу, которая хранила в свадебном салоне крупную партию наркотиков Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) задержала сотрудницу свадебного ателье с крупной партией наркотиков массой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«При проведении обыска в помещении, используемом задержанной в качестве студии индивидуального пошива свадебных платьев, обнаружены и изъяты свертки и полимерные пакеты с веществом, содержащим наркотическое средство. Часть изъятого вещества была расфасована на мелкие партии, подготовленные к дальнейшему сбыту», — сообщается в telegram-канале.

Предварительно, девушка купила наркотики дистанционно для продажи на территории Сургута и соседних районов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Югорчанка заключена под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Сургута (ХМАО) задержала сотрудницу свадебного ателье с крупной партией наркотиков массой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «При проведении обыска в помещении, используемом задержанной в качестве студии индивидуального пошива свадебных платьев, обнаружены и изъяты свертки и полимерные пакеты с веществом, содержащим наркотическое средство. Часть изъятого вещества была расфасована на мелкие партии, подготовленные к дальнейшему сбыту», — сообщается в telegram-канале. Предварительно, девушка купила наркотики дистанционно для продажи на территории Сургута и соседних районов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Югорчанка заключена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...