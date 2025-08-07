РЖД начало тестирование высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург

Магистраль будет соединять Москву и Петербург
Магистраль будет соединять Москву и Петербург Фото:

На экспериментальном полигоне в Щербинке начались испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«РЖД начало цикл испытаний контактной сети для первого этапа ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — передает сообщение корпорации ТАСС. Там добавили, что на специально смонтированном участке длиной 800 метров проверяют работу новых бронзовых проводов, которые в 1,5 раза толще обычных и способны выдерживать скорости до 400 км/ч.

Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта. Завершение испытаний запланировано на весну 2026 года, а после ввода магистрали в эксплуатацию время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут.

