07 августа 2025

Госдеп не подтвердил слухи о требованиях Трампа по переговорам с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В СМИ сообщали, что Трамп хочет поставить условие по переговорам с Путиным
В СМИ сообщали, что Трамп хочет поставить условие по переговорам с Путиным Фото:

Госдеп США отказался подтвердить достоверность заявлений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинул условие своему российскому коллеге Владимиру Путину по переговорам. Ранее в медиа появилась информация, что Трамп готов к встрече только в случае контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Госдеп отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Трамп выдвигает встречу Путина с Зеленским как обязательное условие его контактов с лидером России», — сообщили в департаменте. Слова приводит РИА Новости.

Путин и Трамп впервые с момента начала специальной военной операции достигли договоренности о проведении личных переговоров. Ожидается, что встреча может быть организована уже на следующей неделе. По словам российского лидера, переговоры, вероятнее всего, пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдеп США отказался подтвердить достоверность заявлений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинул условие своему российскому коллеге Владимиру Путину по переговорам. Ранее в медиа появилась информация, что Трамп готов к встрече только в случае контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Госдеп отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Трамп выдвигает встречу Путина с Зеленским как обязательное условие его контактов с лидером России», — сообщили в департаменте. Слова приводит РИА Новости. Путин и Трамп впервые с момента начала специальной военной операции достигли договоренности о проведении личных переговоров. Ожидается, что встреча может быть организована уже на следующей неделе. По словам российского лидера, переговоры, вероятнее всего, пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...